Golubic erwischte gegen die in der Weltrangliste um 15 Positionen besser klassierten Riske einen klassischen Fehlstart. Nach gerade einmal 29 Minuten war der erste Satz aus Sicht der Schweizerin gelaufen. Im zweiten Durchgang gab Golubic einen 4:1-Vorsprung aus der Hand.

Für Golubic war es im 13. Saisonspiel bereits die zehnte Niederlage. Lediglich bei ihrem Heimauftritt in Biel und den beiden Turnieren in Miami und Dubai hatte sie die 2. Runde erreicht.

Mit Timea Bacsinszky steht in Madrid noch eine zweite Schweizerin im Haupttableau. Die Nummer 27 der Welt bestreitet ihre Erstrundenpartie am Sonntag gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza, die Siegerin am French Open im Vorjahr.