In beiden Sätzen gewann die Weltranglisten-27. aus Lausanne sechs Games in Folge, im ersten nach einem 0:1 und im zweiten nach einem 0:3. Die Weltranglisten-Sechste Muguruza, die seit ihrem Triumph in Paris nicht mehr richtig auf Touren gekommen ist, zeigte sich zu fehleranfällig, um Bacsinszky Paroli zu bieten.

In der 2. Runde trifft Bacsinszky auf die Niederländerin Kiki Bertens (WTA 21). In den Direktduellen steht es 2:2. Die letzte Partie gewann Bacsinszky im März in Indian Wells, die beiden Matches auf Sand gingen 2016 beim French Open und in Gstaad an Bertens.