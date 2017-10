Damit ist die Chance, das Jahr als Nummer 1 der Welt zu beenden, nur noch verschwindend klein. Der Rückstand auf Rafael Nadal beträgt 1470 Punkte, bei den World Tour Finals in London sind maximal 1500 Punkte zu gewinnen. Heisst: Nadal braucht nur noch einen Sieg. Das Dümmste, was ich tun könnte, wäre, es um jeden Preis zu wollen.» Wäre es sein Ziel gewesen, er hätte auf Basel verzichten und stattdessen in Paris spielen müssen.

«Irgendwann werde ich aufhören»

Für den Unersättlichen waren die Emotionen des Heimturniers wichtiger. Neuerdings verabschiedet Federer sich immer seltener mit den Worten: «Bis im nächsten Jahr.» Man wisse nie, was passiere. Er wolle das Tennis geniessen, eintauchen in die Welt, die ihm alles bedeutet.

Denn auch er weiss, dass seine Zeit abläuft. In Basel sagt er einmal: «Die Fans wünschen sich, dass ich bis 40 spiele. Aber irgendwann werde ich aufhören. Und vielleicht viel früher, als die meisten denken.»