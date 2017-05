Die Liebe zu Ballsportarten wird ihr in die Wiege gelegt. Mutter Dzenita, die sie oft an Turniere begleitet, spielt Volleyball, Bruder Luka weilte vor zwei Jahren bei den Young Boys im Probetraining und steht heute beim Viertligisten Calais unter Vertrag. «Meine Eltern haben mich nie zu etwas gedrängt, aber sie verstehen, was es als Spitzensportler braucht», sagt sie. Der Karriere wegen zieht die Familie nach Paris weiter. Den Grossteil ihrer Kindheit verbringt Mladenovic in Sichtweite zur Anlage von Roland Garros, wo das französische Leistungszentrum domiziliert ist.

Disput und unschöne Trennung

Mladenovic wird U17-Europameisterin, 2009 gewinnt sie in Roland Garros das Turnier der Juniorinnen und wird zur Nummer 1. Eine Knieverletzung, für die sie einen übereifrigen Trainer verantwortlich macht, bremst ihren Aufstieg. Ohnehin scheut sie sich nicht vor Auseinandersetzungen. Vor einem Jahr gilt sie bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro mit Caroline Garcia als Anwärterin auf Gold. Doch schon vor der ersten Partie kommt es zu Diskussionen, weil die beiden in unterschiedlichen Shirts antreten wollen. Das Reglement will es so, der französische Verband weiss es nicht. Das Tenü-Problem wird gelöst, doch das Duo scheitert, «dank der Inkompetenz des Verbandes», wie sich Mladenovic danach echauffiert. Sie sei eine starke Persönlichkeit und habe keine Angst, ihre Meinung zu sagen. Noch heute spricht sie von einem Fiasko. Es ist ein Tiefpunkt ihrer Karriere, zwei Monate nach dem Höhepunkt.