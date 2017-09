Am späten Samstagabend traten schliesslich Federer und Nadal für die Europa-Auswahl erstmals gemeinsam im Doppel an. Gegen das amerikanische Duo Querrey/Sock setzten sie sich 6:4, 1:6, 10:5 durch. Damit führt das Team Europa gegen das Team Welt vor dem Schlusstag mit 9:3. Am Sonntag folgen in Prag noch die letzten vier Partien, bei welchen es pro Sieg jeweils drei Punkte gibt.