Gegen den 33-Jährigen hat Federer die drei bisherigen Begegnungen jeweils ohne Satzverlust gewonnen. Im Erfolgsfall wartet in der 2. Runde der Sieger des Duells zwischen dem Deutschen Mischa Zverev und einem Qualifikanten auf den topgesetzten 35-jährigen Baselbieter.

Weitere mögliche Gegner im Verlauf der Woche wären Lucas Pouille (Viertelfinals), Kei Nishikori (Halbfinals) und Dominic Thiem oder Alexander Zverev (Final). Mit acht Triumphen ist Federer der Rekordsieger des Rasen-Turniers in Halle.

Für Federer ist der Auftritt in Ostwestfalen der zweite Einsatz nach seiner zehnwöchigen Wettkampfpause. Bei seiner Rückkehr war er in dieser Woche am Turnier in Stuttgart überraschend in der 2. Runde an Tommy Haas gescheitert.