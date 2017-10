Ende des ersten und Anfang des zweiten Satzes realisierte Federer drei Breaks in Serie. Am Sonntag ab 15 Uhr trifft der siebenfache Turniersieger auf den 29-jährigen Argentinier Juan Martin Del Potro, der seinen Halbfinal gegen Titelverteidiger Marin Cilic 6:4, 6:4 gewann. Del Potro steht zum dritten Mal nach 2012 und 2013 im Basler Final. In diesen Endspielen fügte er Federer zwei von fünf Finalniederlagen in Basel zu.