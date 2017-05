Das traditionelle Männerturnier in Gstaad findet vom 22. bis 30. Juli statt. In der Vorwoche (ab 15. Juli) steht das Frauenturnier im Programm. Zu den Teilnehmerinnen gehören Timea Bacsinszky und Vorjahressiegerin Viktorija Golubic. Bei den Männern tritt der Spanier Feliciano Lopez (ATP 37) als Titelhalter im Saanenland an.

Die ersten Nennungen dürfen sich für ein Turnier der 250er-Serie sehen lassen. David Goffin, die designierte Nummer 1 in Gstaad, belegt derzeit in der Jahreswertung den 5. Platz und hat beim Saisonstart auf Sand vor anderthalb Wochen in Monte Carlo die Halbfinals erreicht. Auch der Spanier Roberto Bautista Agut rangiert im Ranking der aktuellen Saison (Platz 15) besser als in der Weltrangliste (ATP 18), welche die Ergebnisse des letzten Jahres einbezieht. Auch Feliciano Lopez und der Serbe Viktor Troicki gehörten während ihrer stärksten Phasen zu den Top 15 der Welt.

Am Finaltag der Männer (30. Juli) und zwei Tage vorher (Probeflüge) wird das PC-7-Team wie in den letzten Jahren mit einer Flug-Show die Leistungsfähigkeit der Schweizer Luftwaffe präsentieren. Es wird eine der ersten derartigen Vorführungen nach dem Zwischenfall an der Ski-WM in St. Moritz sein. Dort zertrennte ein Flugzeug der PC-7-Staffel das Tragseil einer in der Luft hängenden Kamera des Schweizer Fernsehens. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand.

Der Vorverkauf für die beiden Gstaader Tenniswochen läuft über Gstaad Saanenland Tourismus (033 748 81 82) und "ticketcorner".