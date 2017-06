Der 25-jährige, in Finnland geborene Schweizer gehört nach Forfaits von Konkurrenten zu den 105 Spielern, die direkt für das Turnier zugelassen sind.

In den letzten vier Jahren ist Laaksonen elfmal in der Qualifikation zu einem Major-Turnier gescheitert. Derzeit ist der Davis-Cup-Spieler als Nummer 101 in der Weltrangliste so gut klassiert wie noch nie.