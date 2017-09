Martina Hingis erreichte mit ihrer taiwanesischen Partnerin Chan Yung-Jan souverän den Final des US Open. Hingis/Chan setzten sich im Halbfinal 6:4, 6:4 gegen Sania Mirza und Peng Shuai durch. Hingis' ehemalige Doppelpartnerin Mirza und deren chinesische Partnerin Peng führten in beiden Sätzen 3:1, ehe die Partie drehte.

Für Hingis ist es der 16. Doppelfinal bei einem Grand-Slam-Turnier, der vierte am US Open. 1998 (mit Jana Novotna) und 2015 (mit Mirza) gewann Hingis in New York den Titel, 2014 (mit Flavia Pennetta) verlor sie im Final. Gegnerinnen werden im Final werden auf jeden Fall zwei Tschechinnen sein. Im zweiten Halbfinal spielen Lucie Hradecka/Katerina Siniakova gegen Lucie Safarova/Barbora Strycova.