Das Duo, die Turniernummer 2 in Flushing Meadows, bekundete im Viertelfinal gegen die ungesetzten Chan Hao-Ching, Chans jüngere Schwester, und Zhang Shuai beim 6:2, 6:2 in 63 Minuten keine Mühe.

Chan/Hingis, die seit Beginn ihrer Partnerschaft im Februar dieses Jahres bereits sechs Turnier gewannen, treffen nun auf die Inderin Sania Mirza, Hingis' ehemalige Mitspielerin, und die Chinesin Peng Shuai. Hingis, die bislang elf Major-Titel im Doppel gewann (drei davon mit Mirza), stand letztmals 2016 im Australian Open in einem Grand-Slam-Final - und blieb siegreich. Am US Open datiert die letzte Finalteilnahme von 2015.

Schweizer Junioren out

In der Einzelkonkurrenz des Juniorenturniers bedeuteten die Achtelfinals für die Schweizer Vertreter Endstation. Der Bündner U18-Doppel-Europameister Jakub Paul unterlag dem als Nummer 2 gesetzten Chinesen Wu Yibing 3:6, 5:7. Wimbledon-Halbfinalistin Simona Waltert verlor gegen die Argentinierin Maria Lourdes Carle 2:6, 2:6.