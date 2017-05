Die Ende April nach 15-monatiger Dopingsperre auf die Tour zurückgekehrte Russin wird bei den Organisatoren keine Wildcard beantragen und stattdessen die Qualifikation bestreiten.

Die 30-jährige Maria Scharapowa hat in der vergangenen Woche im Ranking dank dem Erreichen der 2. Runde beim Turnier in Madrid 47 Plätze gutgemacht. Als aktuelle Nummer 211 ist sie in der Qualifikation für das vom 3. bis 16. Juli stattfindende Wimbledon-Turnier startberechtigt.

Ihre bisherige Position in der Weltrangliste hatte nicht ausgereicht, um am Qualifikations-Turnier für das French Open teilzunehmen. Weil ihr die Verantwortlichen in Roland Garros eine Wildcard verweigert haben, wird die Russin am zweiten Major-Turnier des Jahres nicht dabei sein.