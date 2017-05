Novak Djokovic scheint in Rom aus seinem Formtief zu finden. Der Weltranglisten-Zweite zog am ATP-1000-Turnier in Italien mit einem 6:1, 6:0-Sieg gegen den nicht ganz frischen Nadal-Bezwinger Dominic Thiem (ATP 7) in den Final ein, wo er auf den Deutschen Alexander Zverev (ATP 17) trifft.

Djokovic war am Samstag gleich zweimal gefordert. Zunächst musste er am Nachmittag seinen Viertelfinal gegen Juan Martin Del Potro zu Ende spielen, der am späten Freitagabend beim Stand von 2:1 im zweiten Satz wegen Regens unterbrochen worden war. Am Abend folgte die Partie gegen Thiem. Geschadet hat dem Serben der Doppeleinsatz nicht. Del Potro bezwang er 6:1, 6:4. Dem formstarken Thiem, der nicht an seine Leistung vom Vortag gegen Rafael Nadal anknüpfen konnte, überliess er gar nur ein Game.

Für Djokovic ist es nach Doha zum Jahresbeginn erst der zweite Final 2017. Mit einem Sieg am Sonntag gegen Zverev könnte er seinen 31. Titel auf Masters-1000-Niveau perfekt machen. Sein 20-jähriger Widersacher ist mit einem Dreisatzsieg gegen John Isner zum ersten Mal auf der zweithöchsten ATP-Stufe in einen Final eingezogen.