Muguruza nahm den Schwung der letzten Wochen nach New York mit. Gegen die gebürtige Usbekin Lepchenko (WTA 64) gewann sie die ersten sieben Games und zum Ende der Partie auch die letzten acht Punkte. Damit wurde die in Venezuela geborene 23-Jährige ihrer Favoritenrolle beim US Open vorerst gerecht. Sie könnte in New York nicht nur ihren dritten Grand-Slam-Titel nach dem French Open 2016 und Wimbledon 2017 gewinnen, sondern auch zur Nummer 1 der Weltrangliste werden.

Seit Wimbledon hat Muguruza 16 von 18 Partien gewonnen und zuletzt in Cincinnati gross aufgespielt, wo sie im Final die Weltranglisten-Zweite Simona Halep regelrecht deklassierte. Das US Open lag ihr bislang aber nicht: Bei ihrer fünften Teilnahme kam sie nun erst zu ihrem dritten Sieg. Um erstmals die 3. Runde zu erreichen muss sie entweder die Wimbledon-Juniorensiegerin Claire Liu (WTA 295) oder die Chinesin Duan Ying-Ying (WTA 92) schlagen.