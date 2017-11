Nadal setzte sich gegen den Südkoreaner Chung Hyeon (ATP 55) 7:5, 6:3 durch. Zum vierten Mal nach 2008, 2010 und 2013 wird der 31-Jährige eine Saison als Nummer 1 der Weltrangliste beenden. Öfter standen zum Jahresende nur Pete Sampras (6 Mal) und Roger Federer sowie Jimmy Connors (je 5 Mal) an der Spitze des ATP-Rankings.

Nadal trifft in Paris-Bercy, wo er noch nie gewinnen konnte, im Achtelfinal auf den Uruguayer Pablo Cuevas (ATP 36).

Der Weltranglisten-Fünfte Alexander Zverev scheiterte überraschend in seiner Auftaktpartie. Er verlor in drei Sätzen gegen Robin Haase 6:3, 2:6, 2:6. Dem 20-Jährigen Zverev ist die Generalprobe für die ATP World Tour Finals somit missglückt. Der Deutsche war zuletzt beim Turnier in Wien am Freitag nach Magen-Darm-Problemen im Viertelfinal ausgeschieden. Nun unterlag er nach einem Freilos auch dem Niederländer Haase.

Ab dem 12. November spielt Zverev in London beim Saisonfinale der besten acht - die Niederlage hat keinen Einfluss auf die Qualifikation für das Saisonfinale.