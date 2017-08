Der Weltranglisten-Neunte hatte erst vor wenigen Tagen seine Teilnahme am Turnier in Cincinnati abgesagt. Nun wird er auch das US Open nicht bestreiten können, wo er im Vorjahr bis in die Halbfinals vorstiess und dort am späteren Sieger Stan Wawrinka scheiterte. Nishikori wird wegen seiner Verletzung aus den Top 10 fallen.

Der Japaner ist bereits der dritte Top-Ten-Spieler, der seine Saison frühzeitig beendet. Vor ihm hatten sich bereits Wawrinka (ATP 4) und Novak Djokovic (ATP 5) verletzungsbedingt aus der ATP Tour 2017 zurückgezogen.