In 79 Minuten und mit einer vorab im zweiten Satz exzellenten Vorstellung sicherte sich Scharapowa den zweiten Sieg gegen eine Top-50-Spielerin innerhalb von weniger als 24 Stunden. Am Vortag hatte sie die Weltranglisten-36. Roberta Vinci ebenfalls in zwei Sätzen bezwungen.

Im Viertelfinal trifft Scharapowa auf die Estin Anett Kontaveit (WTA 73).