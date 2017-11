Rafael Nadal hat in diesem Jahr sechs Turniere gewonnen. Er triumphierte zum zehnten Mal in Roland Garros und gewann auch zum dritten Mal die US Open. Roger Federer sagt: «Rafa hat es verdient, ganz ehrlich. Von uns allen hatte er die beste Saison. Er hat mehr Turniere bestritten.»

Ein schräges Schauspiel

Irgendwie sei er sogar froh, dass diese Entscheidung bereits gefallen sei. «So kann ich mich auf das Turnier konzentrieren.» Und doch ist es ein schräges Schauspiel. Federer hat mehr Turniere gewonnen als Nadal und er hat alle vier Duelle gegen seinen Erzrivalen für sich entschieden.

Selten zuvor war er beim Final der Jahresbesten so klarer Favorit wie in diesem Jahr. Bei 15 Teilnahmen stand er zehn Mal im Final und gewann sechs Mal. Die Hälfte der 2017 Qualifizierten sind Debütanten, Nadal gewann noch gar nie.

Am Donnerstag nahm Federer drei Auszeichnungen entgegen: eine für das Comeback des Jahres, zum 13. Mal den «Stefan Edberg Sportsmanship Award», mit dem die Spielerkollegen den fairsten Sportler auszeichnen. Und zum 15. Mal in Folge wurde er von Anhängern als Lieblingsspieler der Saison gewählt.

Hinter dicken Mauern

Drei Preise – alle entschieden durch Stimmabgabe. In Empfang nahm Roger Federer sie aber nicht vor Publikum, sondern hinter den Festungsmauern des Tower of London und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch deshalb war es ein schräges Schauspiel, das sich gestern am Ufer der Themse abspielte.