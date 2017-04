"Mit grosser Freude kann ich bestätigen, dass Serena in diesem Herbst ein Baby erwartet", sagte ihre Sprecherin Kelly Bush Novak in der Nacht zum Donnerstag. Damit bestätigte sie Gerüchte, welche Williams selbst in die Welt gesetzt hatte: Auf Snapchat hatte sie ein Foto von sich in einem gelben Badeanzug hochgeladen. Darunter kommentierte sie "20 Wochen".

Für Williams ist es das erste Kind. Sie hatte sich Ende vergangenen Jahres mit dem Internet-Unternehmer Alexis Ohanian verlobt.

Die US-Amerikanerin wird am kommenden Montag die Deutsche Angelique Kerber als Nummer 1 der Weltrangliste erneut ablösen, obwohl sie seit ihrem Sieg bei den Australian Open im Januar in Melbourne wegen einer Knieverletzung kein Spiel mehr bestritten hat. Allerdings könnte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin schon bald wieder von der Spitze verdrängt werden.

Wie ihre Sprecherin ankündigte, plant Williams 2018 auf die WTA-Tour zurückzukehren.