Der Weltranglisten-77., der am Freitag noch vom Forfait des topgesetzten Rafael Nadal profitiert hatte, zeigte im Halbfinal mit einem Dreisatzsieg über John Isner - 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5) - sein Potenzial.

Für Isner ist somit die Jagd auf das letzte London-Ticket vorbei, denn der Amerikaner hätte in Paris den Titel holen müssen, um Pablo Carreño Busta (ESP) noch zu verdrängen.

Nun kann aber Isners Landsmann Jack Sock profitieren. Sock, der am Montag noch auf Position 22 der Weltrangliste klassiert war, würde Carreño Busta ebenfalls abfangen, sofern er in Paris den Siegerpokal in die Höhe stemmt. Den vorletzten Schritt dazu machte Sock in den Halbfinals mit einem Sieg über den Franzosen Julien Benneteau (7:5, 6:2). Die Variante Sock scheint nun sogar die wahrscheinlichste, denn der 25-jährige Krajinovic steigt als Aussenseiter ins Endspiel.