Im chinesischen Tianjin schlug die 27-jährige Aargauerin die Kasachin Julia Putinzewa, die im Ranking als Nummer 54 weit über 100 Plätze vor ihr klassiert ist, 6:2, 6:3. Nun wird Vögele bei dem mit 500'000 Dollar dotierten Event mit einem Duell gegen Maria Scharapowa belohnt, gegen die sie noch nie gespielt hat. Die Russin hat nach einer Dopingsperre erst im vergangenen Frühling das Comeback gegeben und ist derzeit die Nummer 86 der Weltrangliste.

Der gute Trend hält bei Vögele somit offenbar auch in China an, nachdem sie schon vor zwei Wochen in Taschkent in Usbekistan die Runde der letzten acht erreicht hat. Zudem ist ihr, die mittlerweile nur noch Platz 196 im WTA-Ranking belegt, nun ein seltener Sieg gegen eine Top-60-Spielerin gelungen. Ein Erfolg von ähnlichem Stellenwert realisierte Vögele vor über anderthalb Jahren, als sie in Katowice die Ukrainerin Lesia Zurenko, damals die Nummer 42, geschlagen hatte.