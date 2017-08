An den Swiss Indoors in Basel, an denen die Giganten Roger Federer und Rafael Nadal ihr Duell um die Nummer 1 weiterführen werden, nimmt auch der zweifache Turnier-Champion Juan Martin Del Potro (ATP 28) teil. Ebenso spannend ist die Verpflichtung des Kanadiers Denis Schapovalov, der in dieser Saison Nadal bezwingen konnte.