In ihrem dritten Paris-Viertelfinal in Folge findet sie sich heute gegen die Französin Kristina Mladenovic (24) in einer ungewohnten Rolle. Sie ist nicht das «Chouchou», Liebkind der Pariser, sondern Spielverderberin.

Denn in der ersten Woche ist Mladenovic zum neuen Liebling der Franzosen avanciert. Welche Züge das annehmen kann, hat Titelverteidigerin Garbine Muguruza am Sonntag erfahren. Gezeichnet von den französischen Pfiffen, einer aufgeladenen und zuweilen feindseligen Stimmung, bricht sie in Tränen aus.

Belastete Vorgeschichte

Zwischen Bacsinszky und Mladenovic gibt es eine Vorgeschichte, die dem Duell zusätzliche Würze verleiht. Im Fed-Cup-Viertelfinal in Genf im Februar wird Bacsinszky von einer Wespe gestochen. Dann verdreht sie sich das Knie und muss sich behandeln lassen.

«Sie ist danach zurückgekehrt und ist wie ein Känguru rumgesprungen», monierte daraufhin Mladenovic, welche in drei Sätzen verliert. Bacsinszky sagt in Paris: «Ich habe ein reines Gewissen.» Dieser Vorgeschichte wegen muss sich Bacsinszky auf Gegenwind gefasst machen. Auch, weil Mladenovic das Spiel mit den Emotionen beherrscht wie keine Zweite.

«Es ist nicht das erste Mal, dass fast niemand im Publikum mich unterstützen wird. Es wird sicher ein grosser Spass«, sagt Bacsinszky, die sich auch in der Rolle des Agent Provocateur wohlfühlt. Zwar hat sie das Publikum hinter sich, dafür glauben zahlreiche Ehemalige, dass Bacsinszky in Paris den Titel gewinnen kann.