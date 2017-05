Dumoulin konterte in der Schlusssteigung hinauf zur Wallfahrtskirche Oropa im Piemont auf souveräne Art einen Angriff des Kolumbianers Nairo Quintana. Dumoulin gewann die einzige Bergankunft der zweiten Giro-Woche vor dem Russen Ilnur Sakarin und dem Spanier Mikel Landa. Dies trug dem Niederländer zusätzlich 10 Sekunden Bonifikation für den Tagessieg ein.

Quintana verlor als Vierter der Etappe 14 Sekunden, womit er nun schon 2:47 Minuten hinter Dumoulin zurückliegt. Dem Franzosen Thibaut Pinot und dem italienischen Vorjahres-Gesamtsieger Vincenzo Nibali nahm der Niederländer am Samstag 35 bzw. 43 Sekunden ab, sein Landsmann Bauke Mollema, der als Gesamt-Dritter zur Etappe gestartet war, verlor gar 1:44 Minuten und klassierte sich noch deutlich hinter dem Walliser Sébastien Reichenbach, der sich als 13. (mit 1:12 Minuten Rückstand) sehr ansprechend hielt.

Eine Vorentscheidung ist am Samstag allerdings noch nicht gefallen, denn in der letzten Woche geht es ab Dienstag fast täglich in die Berge. Die Etappe vom Sonntag präsentiert sich im Finale praktisch identisch mit der letztjährigen Lombardei-Rundfahrt. Es wird einen gut 1 km langen Anstieg geben, bevor es in die drei Kilometer lange Abfahrt zum Ziel in Bergamo geht.