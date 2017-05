Englische Medien hatten die Fortsetzung von Wengers Engagement schon Anfang Woche verkündet. Nun wurde offizialisiert, dass der 67-jährige Franzose seine 1996 begonnene Tätigkeit beim Klub des Schweizer Internationalen Granit Xhaka um zwei Saisons verlängert.

Hinter Wengers Weiterbeschäftigung war auf medialer Ebene zuvor ein Fragezeichen gesetzt worden, zumal das Abschneiden in der Premier League mit Rang 5 nicht den Vorstellungen der Klubverantwortlichen entsprach. In den bisherigen 21 Jahren unter der Leitung Wengers hatte die Mannschaft stets eine Klassierung in den ersten vier erreicht.

Dafür hatte Arsenal mit einem 2:1-Finalsieg gegen Chelsea zum dritten Mal in den letzten vier Jahren den englischen Cup gewonnen. Mit dem Sieg gegen den Meister stieg Wenger zum erfolgreichsten Trainer in der englischen Cup-Geschichte auf. Mit nunmehr sieben gewonnenen Trophäen ist er alleiniger Rekordhalter vor dem Schotten George Ramsay, der zwischen 1887 und 1920 mit Aston Villa sechsmal gewonnen hatte. Dritter in dieser Statistik ist Sir Alex Ferguson als fünfmaliger Cupsieger.

Wenger führte Arsenal im Laufe seiner bisherigen Tätigkeit unter anderem auch zu drei Meistertiteln (1998, 2002, 2004), in den Final der Champions League (2006) und zu sechs Siegen im nationalen Super Cup. In England wurde er zudem schon dreimal zum Team-Manager des Jahres gekürt.