Bevor die Schweizer am Sonntag im vermeintlichen Schlüsselspiel hinsichtlich der Viertelfinal-Qualifikation auf Finnland treffen, müssen sie sich am Samstag (20.15 Uhr) noch mit den Kanadiern messen. Die Ahornblätter waren im bisherigen Turnierverlauf das Mass aller Dinge und haben alle vier Spiele gewonnen – mit einem Torverhältnis von 20:5. Die Schweizer wissen also, welch schwerer Brocken ihnen da begegnen wird. Umso mehr, als sie im letzten WM-Testspiel in Genf gegen Kanada nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen worden waren und 1:4 verloren.

Dass der amtierende Weltmeister aber trotz allem nicht unverwundbar ist, zeigten die Franzosen, welche sich sehr achtbar aus der Affäre zogen und nur knapp mit 2:3 gegen den grossen Favoriten verloren. Kanadas Trainer Jon Cooper war nach der Partie vor allem von der mutigen Spielweise der Franzosen angetan, welche den Gegner mit ihrem Forechecking vor Probleme stellten. «Das war ein guter Test für uns», meinte Cooper und dachte dabei vermutlich auch schon ein wenig an das Spiel gegen die Schweizer. Die sollten sich durchaus ein wenig an den Franzosen orientieren und entsprechend mutig auftreten. Wenn dann im Tor auch noch der voraussichtlich spielende Jonas Hiller einen sehr guten Tag hat, dann ist eine Überraschung nicht auszuschliessen. (ku)