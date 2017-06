Sie ist das Vorbild in einem Land mit 80 Millionen Einwohnern, aber nur 5000 Tennisspielern. Sie beginnt erst im Alter von acht Jahren, spielt keine Juniorenturniere. Erst im Alter von 17 Jahren zieht sie mit ihrer Mutter von Adana in der Südtürkei nach Istanbul. Bald hat sie keine Gegnerinnen mehr. Meist trainiert sie mit 15- bis 16-jährigen Buben, die Frauen in ihrem Alter sind nicht gut genug.

Sie geniesst das Leben im Tennis-Zirkus. «Wir sind in den besten Städten der Welt.» Aber es gebe auch Schattenseiten. «Manchmal bist du in einem schäbigen Hotel, oder du findest kein gutes Essen. Ich vermisse Freunde und Familie. Zwar gewöhne ich mich daran. aber es fehlt mir trotzdem. Und für mich ist es sehr wichtig, so oft wie nur möglich bei meiner Familie zu sein, in Istanbul, in meiner Lieblingsstadt.»

Sie hat bereits jetzt alles erreicht, wovon sie geträumt hat, als sie sich mit 17 Jahren entschieden hat, Profi-Spielerin zu werden. Als erste Türkin hat sie bei allen vier Grand-Slam-Turnieren gespielt. Zwar ist sie derzeit nur die Nummer 155 der Weltrangliste, vor einem Jahr stand sie für kurze Zeit immerhin auf Rang 60. Dorthin, sagt Buyukakcay, will sie zurück. Nicht nur für sich, sondern auch für ihr Land. Sie will ein Vorbild sein für die nächste Generation. Sie soll es einfacher haben als sie, die niemanden hatte, zu dem sie hätte aufschauen können.

«Wenn ich Erfolg habe, hilft das nicht nur mir, sondern auch dem türkischen Tennis.»

Auf Platz 14, auf dem sie gestern spielt, hängt eine türkische Flagge, der Mondstern. Ein Zuschauer trägt das Trikot des Fussballvereins Galatasaray Istanbul, Buyukakcays Lieblingsverein. «Ich sage immer: Wir brauchen türkische Helden», sagt sie. Ihr persönlicher Held ist Fussballer Arda Turan, der heute bei Barcelona unter Vertrag steht und seine Karriere einst bei Galatasaray lanciert hat.

Vor einer Woche hat der Verein sein Stadion umbenannt, von Türk Telekom Arena in Türk Telekom Stadion, auf Druck von Staatschef Erdogan, dem das Wort Arena missfallen war, weil im alten Rom in Arenen Menschen «zerfleischt» worden seien. In Zeiten wie diesen braucht es Vorbilder und Helden vielleicht mehr denn je. Solche wie Buyukakcay.