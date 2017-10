Johann Vogel - Das Mittelfeld

Unser Mittelfeld ist stark. Alle spielen Woche für Woche in Topligen auf hohem Niveau. Ob Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Valon Behrami, Admir Mehmedi oder Blerim Dzemaili: Alle bringen viel Erfahrung mit. Sie haben vielleicht in der Nati nicht immer so brillant gespielt, dass man ihnen die Note 6 hätte geben müssen, dafür aber mit einer aussergewöhnlichen Konstanz.

Genau das braucht es in einer Qualifikation. Ich betrachte Xhaka schon lange als Chef im Schweizer Mittelfeld. Er bestimmt und variiert das Spiel mit kurzen oder langen Pässen und ist aufgrund seiner Einsätze in der Premier League in der Lage, das Tempo vorzugeben. Behrami ist der Oldie, hat aber einen hohen Stellenwert. Er ist der Puncher und kann den Gegner abbeissen.

Es ist sehr schade, dass er nicht dabei ist, er ist schwierig zu ersetzen. Aber vielleicht kann ja Dennis Zakaria in seine Rolle schlüpfen, ihm traue ich das durchaus zu. Dass Dzemaili in den USA spielt, betrachte ich nicht als Nachteil. Hauptsache, er hat Spielpraxis. Und die Major League Soccer ist ja auch nicht so schlecht. Er hat einen guten Schuss, ist gefährlich im Sechzehner. Generell hat die Schweiz eigentlich immer ein gutes Mittelfeld, das war nie das Problem.»