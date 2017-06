Dem hat Löw nun Rechnung getragen. Wenn am Samstag der Confed-Cup mit den besten Teams der Kontinentalverbände plus Gastgeber Russland und Weltmeister Deutschland beginnt, weilen seine besten Spieler in den Ferien, statt im fernen Russland weiter dem Ball nachzujagen. Mit Blick auf die WM 2018 zieht Löw es vor, seinen Topstars die Gelegenheit zur vollständigen Regeneration zu geben. Er weiss: die Chancen, dass seine Cracks in der kommenden Saison weniger verletzungsanfällig sein werden, sind dadurch grösser.