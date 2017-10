Sie liess dem Gegner erst Luft zu atmen, als das Spiel längst entschieden war. Aber vielleicht ist es ja gut, hat sie noch zwei Gegentore einstecken müssen. Das verleitet nicht zu allzu grossen mentalen Höhenflügen. Es schärft eher das Bewusstsein, dass es mehr braucht für das perfekte Spiel als 60 Minuten konzentrierten Fussball. «Wir sollten in Portugal schon einiges besser machen», sagte Granit Xhaka. Das perfekte Spiel soll erst noch folgen.

Die Mannschaft will mehr

Als die Schweizer ihren Sieg gegen Ungarn aufarbeiteten, taten sie das ausnahmslos nüchtern. Und mit dem Sinn für die Realität. Torhüter Yann Sommer sagt: «Unsere neun Siege sind ab sofort vergessen.» Captain Lichtsteiner antwortet auf die Frage, welche Leistung in den bisherigen Quali-Spielen denn die beste war: «Ich hoffe, es wird jene im zehnten.» Behrami, der verletzte Vorkämpfer, der zu seinem Klub Udinese zurückmuss und die Nati darum nicht weiter moralisch unterstützen kann, sagt: «Es war ein starkes Signal in Richtung Portugal.»

Portugal also. Ein Unentschieden reicht zur WM-Qualifikation. Aber reicht das auch dieser Schweizer Mannschaft? Der Eindruck sagt: Nein! Diese Mannschaft will mehr. Sie will auch in Portugal den Sieg.