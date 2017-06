Dem eindrücklichen Festakt in der seit Wochen ausverkauften SAP-Arena in Mannheim ging der überraschende Fehltritt von Verfolger Flensburg-Handewitt voraus – die im Vorfeld der Meisterschaft von diversen Experten zum Favoriten erklärten Norddeutschen unterlagen in Göppingen 27:31.

Mit dem Triumph der nun uneinholbaren Löwen war aufgrund personeller Verluste im letzten Sommer nicht zwingend zu rechnen. Aber mit Fortdauer der Saison spielte sich der Titelhalter im Sog von Schweizer Star-Regisseur Andy Schmid in einen regelrechten Rausch; der geniale Captain entschied diverse grosse Partien nahezu im Alleingang.

Am letzten Wochenende war der magistrale Aufbauer mit einem Geniestreich in der Schlussminute am wegweisenden 23:21-Coup in Flensburg hauptbeteiligt.