Schuler startet nach dreieinhalb Monaten Verletzungspause beim Chilbischwinget in Alpthal, wie Innerschweizer Medien am Freitag berichteten. Der Schwyzer hatte ursprünglich seine Saison schon für beendet erklärt, nachdem er sich am 7. Mai beim Ob- und Nidwaldner Kantonalfest in Beckenried ein Kreuzband gerissen hatte und auch der Meniskus beschädigt worden war.

Schuler verzichtete danach auf eine Operation und begann stattdessen mit einer speziellen Therapie, die ganz nach seinen Wünschen verlaufen ist.

Nun hofft der Rothenthurmer, dass sein Knie den Belastungen standhält und dass er danach auch bereit sein wird beim Unspunnenfest, das am 27. August in Interlaken stattfindet.