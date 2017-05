Das sei "echt krass" gewesen, erzählte die 33-Jährige dem Magazin "Bunte". Sport treiben und sogar Schwimmen sei schwierig. Wenn sie sich zum Kraulen ins Wasser lege, fange das Baby an, zu boxen. "Mein Baby findet Wasser also richtig blöd, das wird wohl kein Schwimmer." Im Januar habe sie die Schwangerschaft festgestellt. Details über den Vater des Kindes mochte sie dem Magazin nicht verraten. Er sei Kameramann, kennengelernt hätten sie sich vor zwei Jahren beim Laureus Award in Shanghai, so Steffen.