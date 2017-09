Die ersten Meter sehen gar nicht so schlecht aus. Sein Crawl-Stil ist zwar etwas unorthodox, aber schliesslich hat der Junge erst vor acht Monaten schwimmen gelernt. In einem 20-Meter-Pool einer Hotelanlage, dem damals einzigen Schwimmbecken in Äquatorialguinea. Vom Aufruf eines Radio-Moderators, sich für die olympische Schwimmmannschaft zu bewerben, hatte er während einer Autofahrt gehört. Er war der einzige des 400'000-Einwohnerstaats, der sich meldete.

Immer mehr im «Hundeschwumm»

Zurück ins Olympia-Becken: Moussambani ist nicht sonderlich schnell und wirbelt viel Wasser auf, in 40,97 Sekunden kommt er zur Wende. Doch jetzt werden seine Arme und Beine plötzlich immer schwerer. Erst später gibt er zu, dass er noch nie 50 Meter am Stück geschwommen ist. Die Zuschauer in Sydney wissen von all dem nichts, aber sie spüren, dass der Mann im Wasser ihre Hilfe braucht und feuern ihn aus vollen Kehlen an.