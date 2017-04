Giger gewann das Toggenburger Verbandsschwingfest in Flawil mit zwei Maximalnoten und vier weiteren Siegen mit kleinem Abzug. Für einen Vorsaison-Schwinget war Gigers Notenblatt sehr stattlich. Er bezwang drei eidgenössische Kranzschwinger, nämlich Schwingerkönig Arnold Forrer im Anschwingen, Raphael Zwyssig im 3. Gang und Domenic Schneider in der 5. Minute des Schlussgangs.

Den Sieg am Bündner Frühjahrsschwinget in Seewis sicherte sich Armon Orlik mit drei Zehnern. Auch der Schlussgangteilnehmer des letztjährigen Eidgenössischen in Estavayer bekam es mit drei Eidgenossen zu tun. Weder Peter Horner noch Roger Rychen noch im Schlussgang Beat Clopath konnten den jungen Maienfelder stoppen.