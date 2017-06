Der französische Team-Olympiasieger von Rio gibt in der Direktausscheidung gleich drei der vier gestarteten Schweizer das Nachsehen.

Als letzter Schweizer scheiterte der Tessiner Michele Niggeler. Der 25-Jährige zog in den Viertelfinals mit 9:15 gegen den Weltranglisten-Zweiten Borel den Kürzeren. Vor Niggeler waren bereits Georg Kuhn in der Runde der letzten 64 sowie Benjamin Steffen in den Sechzehntelfinals am Hünen aus Guadeloupe gescheitert.

Niggeler realisierte mit dem Top-8-Vorstoss immerhin sein bislang wertvollstes Resultat auf internationaler Ebene. Bis zu seinem Out glänzte der Tessiner mit Nervenstärke. Die ersten drei Duelle der Direktausscheidung gewann er jeweils mit einem Treffer Differenz.

Dabei setzte er sich unter anderen gegen den italienischen Team-Olympia-Zweiten Enrico Garozzo sowie den routinierten Holländer Bas Verwijlen, den WM-Dritten von 2005, durch. Am Ende fehlte der Nummer 48 der Welt aus der Schweiz nur ein Sieg für den geteilten 3. Rang und damit einen Medaillengewinn.

Frühes Aus von Max Heinzer

Der als Schweizer Top-Medaillenkandidat gehandelte Max Heinzer scheiterte schon in seinem ersten K.o.-Gefecht in der Runde der letzten 64. Dabei hatte der Schwyzer, der zuletzt dreimal in Folge und fünf Mal insgesamt EM-Edelmetall im Einzel (zweimal Silber, dreimal Bronze) gewann, die Vorrunde noch mit dem zweitbesten Wert der Konkurrenz beendet. Danach scheiterte der Weltranglisten-Vierte aber bereits in seinem ersten Gefecht der Direktausscheidung am deutschen Aussenseiter Raphael Steinberger mit 13:15.