Der letztjährige EM-Zweite sowie Olympia-Siebte im Einzel von Rio wurde in den Sechzehntelfinals vom letztjährigen Weltcup-Gewinner in Bern, Nikita Glazkow, gestoppt (11:15). Am GP Buenos Aires im letzten November hatte der neunfache Weltcup-Gewinner Heinzer den Russen ebenfalls in den Sechzehntelfinals noch mit 15:8 besiegt.

16 Tage vor den EM in Tiflis holten sich in Bogota der Ukrainer Bogdan Nikischin und die Ungarin Emese Szasz-Kovacs die Turniersiege.

Als letzter Wettkampf vor den EM in Tiflis stehen für die Schweizer Degenfechter am kommenden Wochenende noch die nationalen Titelkämpfe (Einzel und Team) in Zug im Programm.