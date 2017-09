Der charismatische Spanier aus Malaga gewann das Turnier auf dem Walliser Hochplateau 2010. Sieben Jahre später scheint er nicht viel von seinen aussergewöhnlichen Fähigkeiten eingebüsst zu haben, auch wenn er in den letzten Monaten und Jahren vermehrt auch schwächere Leistungen ablieferte und etliche Male nach zwei Runden ausschied.

Miguel Angel Jimenez bezeichnet das mit 2,7 Millionen Euro dotierte Schweizer Turnier der europäischen PGA-Tour als sein Lieblingsturnier schlechthin. In dieser Woche macht er zum 28. Mal seine Aufwartung.

Nach dem Auftakt auf dem Par-70-Platz gibt es keine Zweifel, dass Jimenez in der Konkurrenz mit vielen jungen Profis die Stärke hätte, um den 22. Sieg auf der Europa-Tour einzufahren. Er zeigte eine nahezu perfekte Runde mit sieben Birdies und nur einem Schlagverlust.

Jimenez spielt seit 2014, seit seinem 50. Geburtstag, nicht mehr ausschliesslich auf dem europäischen Circuit, sondern auch auf der lukrativen Senioren-Tour in den USA. Dort hat er in diesem Jahr ein Turnier gewonnen und insgesamt fast 1,4 Millionen Dollar an Preisgeld verdient.