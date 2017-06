Kilian Wenger, der Schwingerkönig von 2010, bekam für die Schlussgang-Teilnahme den Vorzug gegenüber dem punktgleichen Vorjahressieger Bernhard Kämpf. Gnägi seinerseits zog nach vier Siegen und einem Gestellten als Leader in den Schlussgang ein. Die Entscheidung fiel in der 10. Minute, als Wenger seinen Kontrahenten mit einem Kurzzug bodigte und seinen vierten Erfolg am Oberländer Fest sicherstellte - und den 18. Kranzfestsieg seiner Karriere.

Am stimmungsvollen Fest mit den drei Berner Schwingerkönigen vermochte der zweifache Saisonsieger Matthias Sempach nicht in die Entscheidung einzugreifen, so wenig wie Matthias Glarner, der nach seinem im vergangenen August errungenen Königstitel weiterhin auf einen Festsieg wartet. Während sich Glarner zusammen mit Remo Käser als Vierter klassierte, musste Matthias Sempach mit dem 7. Rang vorliebnehmen. Als alleiniger Zweiter klassierte sich Kämpf.

Als zweiter Kranzfestsieger des Sonntags liess sich Steven Moser feiern. Der junge, talentierte Freiburger aus Brünisried gewann das Waadtländer Kantonalfest in Mont Pèlerin in der 2. Minute des reinen Deutschfreiburger Schlussgangs gegen Lario Kramer.