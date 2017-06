Das Paar hatte sich dafür Monopoli in Süditalien ausgesucht. Das teilte das Management des Fussballers mit. Standesamtlich hatten der 31-jährige Neuer und die um acht Jahre jüngere Berliner Studentin bereits am 21. Mai in Tannheim in Tirol geheiratet.

Gerüchte über die bevorstehende Hochzeit kursierten bereits seit Wochen, auch darüber, dass sich die beiden für Italien entscheiden könnten. Am Vorabend der kirchlichen Trauung hatte das Paar bei einer Party mit rund 150 Gästen den endgültigen Abschied aus dem Junggesellenleben gefeiert.