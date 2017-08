Auf dem Profi-Circuit der dritten Stufe errang der 27-Jährige aus Niederhasli in Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein seinen zweiten Saisonsieg mit dem auf diesem Platz sehr guten Total von sieben Schlägen unter Par. In Starnberg in Bayern musste er sich um einen Schlag dem Deutschen Max Schmitt geschlagen geben. Zwei Schläge hinter Iten wurde der Thurgauer Benjamin Rusch Dritter.

Dank einer Reihe vorzüglicher Ergebnisse über die bisherige Saison hat Marco Iten seinen Platz unter den besten fünf der Jahreswertung gefestigt. Am Schluss der Saison werden fünf fixe Spielrechte für die Saison 2018 auf der Challenge Tour verteilt. Das Restprogramm 2017 umfasst nur noch zwei Turniere im September.