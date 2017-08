Der 27-Jährige aus Appenzell erlitt letzten Sonntag am Bergkranzfest auf der Schwägalp früh eine Knieverletzung. Diese hat sich gemäss dem "Blick" als so gravierend herausgestellt, dass ein Start am Unspunnen-Schwinget vom nächsten Sonntag in Interlaken nicht infrage kommt. Diagnostiziert wurde ein Innenbandriss und ein Anriss des Kreuzbandes.

Für Martin Hersche, der vor einem Jahr in Estavayer seinen ersten eidgenössischen Kranz gewann, ist der Rückschlag auch deshalb ärgerlich, weil er in den letzten Wochen seine beste Form ausspielen konnte.