Der 37-jährige Power Forward der San Antonio Spurs erzielte am Donnerstag in Cluj-Napoca bei Spaniens 87:64-Sieg gegen Ungarn 20 Zähler und zog mit 1111 EM-Punkten am Franzosen Tony Parker (1104) vorbei. Den 3. Rang nimmt der Deutsche Dirk Nowitzki (1052) ein, der wie Parker seine Karriere im Nationalteam beendet hat.

Spanien, mit dem Gasol bereits dreimal Europameister war, schloss die EM-Vorrunde in der Gruppe C ungeschlagen im ersten Rang ab.