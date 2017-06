Das Video wurde am Mittwoch (Ortszeit) von US-Medien wie CNN gezeigt. Zwei Tage zuvor war Woods wegen Verdachts auf Alkohol oder Drogen im Strassenverkehr angehalten und kurzzeitig festgenommen worden.

In dem Clip bestreitet Woods, Drogen oder Alkohol konsumiert zu haben, gesteht aber, Medikamente zu sich genommen zu haben. Bei mehreren Tests schafft es der Sportler nicht, mit den Augen dem Licht einer Taschenlampe zu folgen oder barfuss auf einer weissen Linie zu gehen. Woods - in kurzer Hose, weissem T-Shirt und schwarzer Kappe - fragt die beiden Polizisten immer wieder, was er hier mache.

Zuvor war sein Wagen mit laufendem Motor und blinkend auf der Strasse entdeckt worden. Woods habe nach Polizeiangaben schlafend am Steuer gesessen.

"Ich verstehe das Ausmass dessen, was ich getan habe, und ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln", teilte der Golfer kurz nach dem Vorfall mit. Auch in seiner Erklärung sprach Woods von einer unerwarteten Reaktion auf verschriebene Arzneien.

Der Golfer hat Rückenprobleme und konnte wegen zwei Operationen zwischen August 2015 und Dezember 2016 kein einziges Turnier bestreiten.