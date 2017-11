Das Hinspiel Mitte Oktober hatten die Kadetten nach einer Aufholjagd noch 25:24 gewonnen. Diesmal legten sie zwar einen guten Start hin - nach 14 Minuten führten sie 8:5 -, in der Schlussphase brach der Schweizer Meister aber ein. In der 48. Minute stand es erst 20:23 aus Sicht der Schaffhauser. Erfolgreichster Torschütze der Gäste war der ungarische Regisseur Gabor Csaszar mit sechs Treffern.

Für die Kadetten geht es bereits am Mittwoch mit dem Auswärtsspiel gegen Elverum aus Norwegen weiter. Dann ist ein Sieg Pflicht, ansonsten rückt der Sprung in die Top 2, der zur Barrage um die Achtelfinal-Qualifikation berechtigt, in weite Ferne. Derzeit liegen die Schaffhauser zwei Punkte hinter Skjern und Gorenje Velenje aus Slowenien.