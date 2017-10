Fan beendet die Partie

An den English Open in Barnsley zog er nach seinem 4:1-Sieg gegen den Chinesen Zhang Yong am Mittwoch souverän in die dritte Runde der besten 16. Ungewöhnlich am seinem Erfolg ist allerdings das Ende.

Gegen Ende des fünften und entscheidenden Frames gelingt es einer Zuschauerin, an der Security vorbeizukommen. Der fünffache Snooker-Weltmeister O'Sullivan lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Während die Frau einmal um den Snooker-Tisch trabt, locht er während er gelassen Pink, die zweitletzte Kugel seines Century-Breaks (100 und mehr Punkte am Stück).

Entspannt und sichtlich amüsiert reicht «The Rocket» dem wohl etwas verwirrten Frau sein Snookerqueue, damit sie den schwarzen Ball versenken und das Frame beenden kann.

Das schafft sie leider auch in zwei Anläufen nicht, trotz begeistertem Applaus aus dem Publikum.

Später sagte O'Sullivan zu Eurosport, er habe zuerst nicht gewusst, was die Frau mache. «Aber sie sagte zu mir, dass sie bloss eine Runde jogge.» Also habe er zu ihr gesagt: «Well, go on then, have a jog then!» (Nun denn, dann machen Sie weiter und joggen Sie!)

Während sie dabei sei, könne sie ja auch noch den letzten Ball lochen. «Ich wollte wirklich, dass sie sie reinmacht.» Als die Security-Männer in die «Snooker-Arena» kamen, habe er schon befürchtet, sie würden zu einem Rugby-Tackle ansetzen.

Die Snooker-Legende hat das Eurosport-Video der Szene später auf Twitter geteilt und dazu geschrieben: «Das ist mein gemischter Doppelpartner, süss.»