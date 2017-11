Die Polizei in Florida bestätigte den Unfall. Halladay trat 2013 vom Profisport zurück. Das Flugbrevet hatte er erst kürzlich erworben.

Im Mai 2010 schaffte Halladay das erst 20. Perfect Game in der Geschichte der MLB. Das Perfect Game bedeutet, dass der Pitcher wo gut wirft, dass während des ganzen Spiel kein Gegner eine Base erreichen kann. Es ist die bestmögliche Einzelleistung eines Pitchers. In jedem Team sind die Starting Pitchers die eigentlichen Stars, obwohl sie eine defensive Aufgabe erfüllen.

Roy Halladay machte in seiner 16-jährigen Karriere achtmal in einem Allstar-Game mit. 2003 und 2010 wurde er in der American League respektive in der National League als bester Pitcher ausgezeichnet. Seine Teams waren die Toronto Blue Jays und die Philadelphia Phillies.