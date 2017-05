Der Rückraumspieler wurde 2008 und 2009 mit Amicitia Zürich Schweizer Meister beziehungsweise Double-Gewinner (2009).

Für die Schweizer Nationalmannschaft erzielte Vukelic 131 Tore in 64 Länderspielen. Der Linkshänder will in einer noch zu bestimmenden Funktion mit dem Handball verbunden bleiben.