Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler (25) setzt sich nach seinem spektakulären deutschen Rekord von 93,90 Meter keine Grenzen. «Für den Tag in Doha und mein Gefühl vor Ort war es nah am perfekten Wurf. Aber der Kopf sagt im Nachhinein sofort: Da war schon jemand, der weiter geworfen hat. Also kann es nicht perfekt gewesen sein», sagte Röhler dem Online-Portal leichtathletik.de: «In mir schwebt noch mehr.»

Bei seinem Rekord-Wurf hat Röhlers Speer um ein Haar einen Kameramann getroffen. Deshalb weist er die TV-Leute für die kommenden Meetings nun in die Schranken. «Dass wir fast über die gesamte Rasenfläche im Stadion werfen, macht das Speerwerfen mit spektakulär. Anderseits möchte ich keinesfalls eines Tages einen Kameramann treffen», sagte er: «Deshalb sollten sie fünf Meter weiter nach hinten platziert werden. Dann sind alle Kameramänner erst einmal wieder sicher – eine Zeit lang.»

Röhler hatte am Freitag gleich in seinem ersten Wettkampf der Saison in Katar die alte Bestmarke von Raymond Hecht aus dem Jahr 1995 um 1,30 Meter verbessert und den weltweit besten Wurf seit 20 Jahren abgeliefert. Mit dem neuen Speer warf allein Weltrekordler Jan Zelezny (98,48 m) weiter. (SID)