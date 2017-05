Drei Tage nach einer "Orgie von Fehlschüssen" (Nationalcoach Michael Suter) kamen die Schweizer abermals zu spät auf Touren. Die markante Steigerung nach der Pause genügte nicht, die 13. Niederlage hintereinander auf EM-Ausscheidungs-Level abzuwenden. Verloren hat die SHV-Auswahl das Duell vor allem wegen einer rund zehnminütigen Schwächeperiode. Nach dem 8:9 (17.) verlor Suters Equipe temporär komplett den Halt und handelte sich einen kursweisenden Sieben-Tore-Rückstand ein.

Anders als beim missratenen Heimspiel gegen die Lusitaner setzte Suter von Beginn weg auf Andy Schmid. Aber mit einem lange ziemlich isolierten Bundesliga-Star allein ist gegen einen in allen Zonen überaus stabilen Kontrahenten wenig auszurichten; zumal auch dem Captain der Rhein-Neckar Löwen entscheidende Fehler unterliefen - beim Stand von 20:23 (52.) verschoss der Schweizer Teamleader einen Penalty.

In der enttäuschenden ersten Hälfte wurde der SHV-Regisseur kaum einmal entlastet, seine Partner im Aufbau leisteten sich eine Serie von falschen Entscheiden, die auch nach taktischen Umstellungen und trotz eines kollektiven Comebacks nicht mehr wettzumachen waren; ein Umschwung stand selbst nach dem 21:23 Linigers fünf Minuten vor Schluss nicht mehr ernsthaft zur Debatte.

Zu viele der jungen Hoffnungsträger taten sich bei der Lektion in rauem Umfeld überaus schwer. Lenny Rubin beispielsweise, der 21-jährige Thuner, in seiner Altersklasse einer der begehrtesten Shooter, benötigte in seinem erst vierten Länderspiel über eine halbe Stunde Anlauf bis zum ersten Treffer.

EM-Qualifikation. Gruppe 5. 4. Spieltag. Samstag: Deutschland - Slowenien 25:20 (14:10). - Sonntag: Portugal - Schweiz 27:22 (17:10). - Rangliste (je 4 Spiele): 1. Deutschland* 8 (115:89). 2. Portugal 5 (104:108). 3. Slowenien 3 (101:110). 4. Schweiz 0 (96:109). - * = für die EM qualifiziert